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Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)

Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
50
Экран
45
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)

Корпус

Вес 1.38 кг
Размеры 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм
Площадь 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1412:1
Цветовой охват sRGB 99.5%
Охват Adobe RGB 74.3%
Охват DCI-P3 72.2%
Время отклика 40 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 376 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1348
Geekbench 5 (многоядерный)
5347
Cinebench R23 (одноядерный)
1376
Cinebench R23 (многоядерный)
7613

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 76.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против XPS 13 9310
2. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против ZenBook 14 UM425
3. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против XPS 13 9305
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5. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Yoga Slim 7 14" (Intel)
7. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Legion 5 15" (2021, AMD)
8. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Swift X (SFX14-41G)
9. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против IdeaPad 5 15" (AMD)
10. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против MacBook Pro 14 (2021)
11. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
12. IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)

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