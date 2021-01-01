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Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)

Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.2%
  • Размеры: 321.5 x 217.5 x 17.9-20.8 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Flex 5 14” (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
77
Экран
40
Автономность
66
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)

Корпус

Вес 1.5 кг
Ширина 321.5 мм
Высота 217.5 мм
Толщина 17.9-20.8 мм
Площадь 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 43.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1519:1
Цветовой охват sRGB 61%
Охват Adobe RGB 39%
Охват DCI-P3 41.2%
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 8
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
5495
Cinebench R20 (одноядерный)
459
Cinebench R20 (многоядерный)
2591

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 0 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 69.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 0.9 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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