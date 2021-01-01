Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.2%
- Размеры: 321.5 x 217.5 x 17.9-20.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
79
Производительность в играх
77
Экран
40
Автономность
66
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
64
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|Ширина
|321.5 мм
|Высота
|217.5 мм
|Толщина
|17.9-20.8 мм
|Площадь
|699 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.2%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|43.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1519:1
|Цветовой охват sRGB
|61%
|Охват Adobe RGB
|39%
|Охват DCI-P3
|41.2%
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|348 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
5495
Cinebench R20 (одноядерный)
459
Cinebench R20 (многоядерный)
2591
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|FLOPS
|0 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|Поддержка DirectX
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|69.3 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|0.9 мм
|Размер
|10.5 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да