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Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)

Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 357.6 x 237.9 x 17.9-20.3 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Flex 5 (15”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
53
Производительность в играх
46
Экран
37
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)

Корпус

Вес 1.8 кг
Ширина 357.6 мм
Высота 237.9 мм
Толщина 17.9-20.3 мм
Площадь 851 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 60%
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1010
Geekbench 5 (многоядерный)
1915
Cinebench R20 (одноядерный)
418
Cinebench R20 (многоядерный)
947

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”) и Flex 5 14” (Intel)
2. Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”) и IdeaPad 5 (15”)

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