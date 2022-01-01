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Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 359.6 x 251.9 x 24.3 мм
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
50
Экран
51
Автономность
51
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)

Корпус

Вес 2.25 кг
Размеры 359.6 x 251.9 x 24.3 мм
Площадь 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
5895
Cinebench R23 (одноядерный)
1389
Cinebench R23 (многоядерный)
10195

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS TUF Gaming A15 FA506 или Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
2. Acer Aspire 7 (A715-42G) или Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
3. Acer Nitro 5 (AN515-45) или Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
4. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) или Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
5. Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) или Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
6. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) или Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
7. Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") или Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
8. Acer Nitro 5 AN515-57 или Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)

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