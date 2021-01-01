Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel): характеристики и тесты

Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)

Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 359.6 x 251.9 x 24.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
53
Экран
37
Автономность
59
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
60
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)

Корпус

Вес 2.25 кг
Ширина 359.6 мм
Высота 251.9 мм
Толщина 24.2 мм
Площадь 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1443
Geekbench 5 (многоядерный)
4886
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Cinebench R20 (многоядерный)
2135

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип LPDDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против G3 15 3500
2. IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против TUF Gaming A15 FA506
3. IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Nitro 5 (AN515-55)
4. IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Nitro 5 (AN515-45)
5. IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Legion 5 Pro 16” (AMD)
6. IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Legion 5 15" (2021, AMD)
7. IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях