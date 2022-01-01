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Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)

Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.1%
  • Размеры: 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
70
Экран
51
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
48
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)

Корпус

Вес 3.32 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм
Площадь 958 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 0 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1716
Geekbench 5 (многоядерный)
10726
Cinebench R23 (одноядерный)
1806
Cinebench R23 (многоядерный)
15576

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1463 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
2. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
3. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против TUF Gaming F15 (2022)
4. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против TUF Gaming A15 (2022)
5. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Legion 5i 15" Gen 7
6. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против G15 5520 (2022)
7. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Nitro 5 AN515-58
8. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Victus 15 (2022 Intel)
9. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Nitro 5 AN517-55

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