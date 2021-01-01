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Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)

Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
  • Размеры: 321.5 x 211.5 x 17.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
67
Производительность в играх
52
Экран
32
Автономность
66
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.39 кг
Ширина 321.5 мм
Высота 211.5 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 680 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1306
Geekbench 5 (многоядерный)
4337
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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