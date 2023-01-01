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Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)

Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
  • Дата выхода: Декабрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.1%
  • Размеры: 356 x 251 x 17.9 мм
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Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
36
Экран
35
Автономность
64
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)

Корпус

Вес 1.89 кг
Размеры 356 x 251 x 17.9 мм
Площадь 894 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий, Синий, Фиолетовый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
7525
Cinebench R23 (одноядерный)
1753
Cinebench R23 (многоядерный)
7481
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
2. Dell XPS 13 9315 против Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
3. Lenovo ThinkPad T16 против IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
4. Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) против Slim 5i (16” Gen 8)
5. Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) против Slim 5i (16” Gen 8)
6. Dell Vostro 5630 против Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
7. Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) против Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
8. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
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