Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5 Gen 7 (2022, AMD): характеристики и тесты

Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)

Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.3%
  • Размеры: 358.8 x 262.3 x 19.99 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
62
Экран
36
Автономность
59
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 358.8 x 262.3 x 19.99 мм
Площадь 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.3%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1463
Geekbench 5 (многоядерный)
8140
Cinebench R23 (одноядерный)
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
10268

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs Legion 5 15" (2021, AMD)
2. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs 5i 15" (2021, Intel)
3. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
4. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs 5i 15" Gen 7
5. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs Dell G15 5520 (2022)
6. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs Acer Nitro 5 AN515-58
7. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs Dell G15 5525
8. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
9. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
10. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) vs Acer Nitro 5 (AN515-46)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры