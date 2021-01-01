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Lenovo Legion 5 Pro (16”)

Lenovo Legion 5 Pro (16”)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion 5 Pro (16”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
64
Экран
72
Автономность
78
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5 Pro (16”)

Корпус

Вес 2.54 кг
Ширина 356 мм
Высота 264.2 мм
Толщина 21.7-26.8 мм
Площадь 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Тесты экрана
Контрастность 1181:1
Цветовой охват sRGB 98.1%
Охват Adobe RGB 71.4%
Охват DCI-P3 73.3%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1417
Geekbench 5 (многоядерный)
7103
Cinebench R20 (одноядерный)
547
Cinebench R20 (многоядерный)
3798

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц
FLOPS 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Макс. громкость 82 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 4x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.9 x 7.6 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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