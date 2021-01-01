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Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)

Lenovo Legion 5i 15
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.2%
  • Размеры: 363 x 259.6 x 23.5-26.1 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion 5i 15" (2021, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
81
Производительность в играх
54
Экран
53
Автономность
69
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 363 x 259.6 x 23.5-26.1 мм
Площадь 942 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Белый, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1460
Geekbench 5 (многоядерный)
5460
Cinebench R23 (одноядерный)
1456
Cinebench R23 (многоядерный)
9570

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 5x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G15 G513 против Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
2. Acer Nitro 5 (AN515-45) против Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
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5. HP Omen 15 (2021 Intel) против Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
6. ASUS TUF Gaming F15 (2021) против Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
7. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
8. Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) против Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
9. Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
10. Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S) против Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)

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