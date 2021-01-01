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Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)

Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
61
Экран
72
Автономность
76
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)

Корпус

Вес 2.48 кг
Ширина 356 мм
Высота 264.2 мм
Толщина 21.7-26.8 мм
Площадь 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Белый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1456
Geekbench 5 (многоядерный)
5111
Cinebench R20 (многоядерный)
3895

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 4x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 17 (2021) против Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
2. Lenovo Legion 5 Pro (16” AMD) против 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
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5. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
6. Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) против Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
7. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)

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