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Lenovo Legion 7 (2021, AMD)

Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
  • Размеры: 356 x 261 x 20.1-23.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion 7 (2021, AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
85
Экран
72
Автономность
78
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
80

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 7 (2021, AMD)

Корпус

Вес 2.5 кг
Ширина 356 мм
Высота 261 мм
Толщина 20.1-23.5 мм
Площадь 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2
Уровень шума 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 94%
Охват Adobe RGB 73%
Охват DCI-P3 70.2%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 300 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1513
Geekbench 5 (многоядерный)
8119
Cinebench R20 (одноядерный)
577
Cinebench R20 (многоядерный)
4863

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 87 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Legion 7 (2021, AMD) и Blade 15 Advanced Edition (2021)
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