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Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.7%
  • Размеры: 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
79
Экран
66
Автономность
66
Коммуникации
100
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 2.5 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1538
Geekbench 5 (многоядерный)
9333
Cinebench R23 (одноядерный)
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
13198

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1489 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 160 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304
Блоки текстурирования (TMUs) 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 64
Производительность GPU
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion 7 16” (2021, AMD)
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5. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Dell Alienware x17 R2
6. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
7. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против 5i 15" Gen 7
8. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против HP Omen 17 (2022)
9. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против 7i Gen 7 (2022, Intel)

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