Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.7%
- Размеры: 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
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Обзор
Производительность системы
75
Производительность в играх
79
Экран
66
Автономность
66
Коммуникации
100
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
71
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|Размеры
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|Площадь
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.7%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1538
Geekbench 5 (многоядерный)
9333
Cinebench R23 (одноядерный)
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
13198
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1489 МГц
|Boost частота GPU
|2250 МГц
|FLOPS
|14.1 терафлопс
|Объем видеопамяти
|10 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|160 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2304
|Блоки текстурирования (TMUs)
|144
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
Производительность GPU
14.1 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Windows Precision
|Да