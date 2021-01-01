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Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)

Lenovo Legion 7i Gen 6 16
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 360 x 260 x 20.1-23.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
85
Экран
72
Автономность
76
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)

Корпус

Вес 2.5 кг
Ширина 360 мм
Высота 260 мм
Толщина 20.1-23.5 мм
Площадь 936 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 7.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1618
Geekbench 5 (многоядерный)
9224
Cinebench R20 (одноядерный)
596
Cinebench R20 (многоядерный)
5032

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Dell XPS 15 9500
2. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
3. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Razer Blade 15 Base Edition (2021)
4. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Dell Alienware m15 R3
5. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Dell Alienware m15 R4
6. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
7. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Legion 5 Pro (16” AMD)
8. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Dell XPS 15 9510 (2021)
9. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Yoga Slim 7i Carbon (13")

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