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Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.7%
  • Размеры: 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
93
Производительность в играх
84
Экран
66
Автономность
63
Коммуникации
100
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

Корпус

Вес 2.5 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват Adobe RGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц
Ядер 16
Потоков 24
L3-кэш 25 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1870
Geekbench 5 (многоядерный)
14297

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 17.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
17.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Legion 7 16” (2021, AMD) или Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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5. Alienware x17 R2 или Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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