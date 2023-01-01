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Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)

Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм
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Батарея:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Legion Slim 5 Gen 8 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
64
Экран
52
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)

Корпус

Вес 2.3 кг
Размеры 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм
Площадь 936 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации G-Sync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M
Техпроцесс 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1946
Geekbench 5 (многоядерный)
10784
Cinebench R23 (одноядерный)
1735
Cinebench R23 (многоядерный)
14486
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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