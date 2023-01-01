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Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023) против Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)

63 из 100
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
VS
67 из 100
Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
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Экран
Батарея
80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023) и Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.3 и 2.5 кг)
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15929 vs 14486 баллов
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
vs
Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.5 кг
Размеры 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм
Площадь 936 см2 946 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~78.4%
Боковые рамки 7.5 мм 9.4 мм
Цвета Серый Серый, Синий
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 53.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1110:1
Цветовой охват sRGB - 99.6%
Охват Adobe RGB - 72.6%
Охват DCI-P3 - 70.4%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа, Сзади
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 140 / 230 / 300 Вт
Вес зарядного устройства - 994 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 4.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 32 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon 610M
Техпроцесс 4 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
7.12 терафлопс
Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 4x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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