Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - AMD Ryzen 5 7645HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023) Легче – весит на 200 граммов меньше (2.3 и 2.5 кг) Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч) На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15929 vs 14486 баллов

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15929 vs 14486 баллов Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.5 кг Размеры 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм Площадь 936 см2 946 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~78.4% Боковые рамки 7.5 мм 9.4 мм Цвета Серый Серый, Синий Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 53.8 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1000:1 1110:1 Цветовой охват sRGB - 99.6% Охват Adobe RGB - 72.6% Охват DCI-P3 - 70.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Legion Slim 5 Gen 8 (2023) 300 нит Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) +17% 350 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа, Сзади Мощность зарядки 170 / 230 Вт 140 / 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства - 994 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 95 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Legion Slim 5 Gen 8 (2023) 7.12 терафлопс Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 4x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.