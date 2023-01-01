Главная > Сравнение ноутбуков > Slim 7i (14”, Gen 8): характеристики и тесты

Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)

Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 312 x 221 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Slim 7i (14”, Gen 8) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
37
Экран
72
Автономность
59
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)

Корпус

Вес 1.31 кг
Размеры 312 x 221 x 14.9 мм
Площадь 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 246 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1880 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 187 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1623
Geekbench 5 (многоядерный)
9334
Cinebench R23 (одноядерный)
1584
Cinebench R23 (многоядерный)
10548
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
3. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
4. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против Dell XPS 13 9315
5. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против 7i Carbon (13", Gen 8)
6. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против Apple MacBook Pro 14 (2023)
7. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
8. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против LG Gram 14 (2023)
9. Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против LG Gram Style 14" (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Комментарии

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры