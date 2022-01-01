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Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)

Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.9%
  • Размеры: 328.2 x 221.4 x 15.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Slim 7i Pro X (14” Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
54
Экран
78
Автономность
56
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)

Корпус

Вес 1.45 кг
Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм
Площадь 727 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9%
Боковые рамки 7.9 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 250 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1553
Geekbench 5 (многоядерный)
9885
Cinebench R23 (одноядерный)
1664
Cinebench R23 (многоядерный)
14376

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
2. Dell XPS 13 Plus 9320 против Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
3. Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) против Slim 7i Pro X (14” Intel)
4. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
5. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
6. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)

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