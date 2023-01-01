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Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)

Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 326 x 227 x 15.6 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
63
Экран
56
Автономность
60
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)

Корпус

Вес 1.49 кг
Размеры 326 x 227 x 15.6 мм
Площадь 740 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 140 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1701
Geekbench 5 (многоядерный)
11639
Cinebench R23 (одноядерный)
1779
Cinebench R23 (многоядерный)
13606
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 70 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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