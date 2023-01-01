Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
- Дата выхода: Март 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
- Размеры: 326 x 227 x 15.6 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
63
Экран
56
Автономность
60
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
66
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Корпус
|Вес
|1.49 кг
|Размеры
|326 x 227 x 15.6 мм
|Площадь
|740 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|Плотность пикселей
|208 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
350 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|100 / 140 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1701
Geekbench 5 (многоядерный)
11639
Cinebench R23 (одноядерный)
1779
Cinebench R23 (многоядерный)
13606
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|70 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
6.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да