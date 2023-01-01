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Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)

Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~87.9%
  • Размеры: 327 x 224 x 17.9 мм
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Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
66
Экран
72
Автономность
57
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
69

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)

Корпус

Вес 1.65 кг
Размеры 327 x 224 x 17.9 мм
Площадь 732 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.9%
Боковые рамки 3.1 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 170°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14.9 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 140 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1697
Geekbench 5 (многоядерный)
12363
Cinebench R23 (одноядерный)
1784
Cinebench R23 (многоядерный)
14359
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 7.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
7.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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