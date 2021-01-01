Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 13s Gen 2 (Intel): характеристики и тесты

Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)

Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
  • Размеры: 299 x 209 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
39
Экран
57
Автономность
60
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.26 кг
Ширина 299 мм
Высота 209 мм
Толщина 14.9 мм
Площадь 625 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 43 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2636:1
Цветовой охват sRGB 97%
Охват Adobe RGB 63%
Охват DCI-P3 68%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 356 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
3997
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
1751

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 70.1 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Dell XPS 13 9310
2. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs ASUS ZenBook 13 OLED UM325
3. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs ASUS ZenBook 14 UM425
4. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Dell XPS 13 9305
5. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
6. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
7. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs ThinkPad X1 Nano
8. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
9. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Yoga Slim 7 13" (intel)
10. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Yoga Slim 7i Carbon (13")

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях