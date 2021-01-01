Lenovo ThinkBook 14s Yoga
- Дата выхода: Сентябрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
- Размеры: 320 x 216 x 16.9 мм
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Обзор
Производительность системы
61
Производительность в играх
32
Экран
41
Автономность
69
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
54
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 14s Yoga
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|Ширина
|320 мм
|Высота
|216 мм
|Толщина
|16.9 мм
|Площадь
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|29.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|3040:1
|Цветовой охват sRGB
|89%
|Охват Adobe RGB
|56%
|Охват DCI-P3
|59.3%
|Время отклика
|42 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|348 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1231
Geekbench 5 (многоядерный)
2286
Cinebench R20 (одноядерный)
487
Cinebench R20 (многоядерный)
938
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Макс. громкость
|73.1 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да