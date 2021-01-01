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Lenovo ThinkBook 14s Yoga

Lenovo ThinkBook 14s Yoga
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
  • Размеры: 320 x 216 x 16.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 14s Yoga с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
32
Экран
41
Автономность
69
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 14s Yoga

Корпус

Вес 1.5 кг
Ширина 320 мм
Высота 216 мм
Толщина 16.9 мм
Площадь 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1%
Боковые рамки 5.1 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 29.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 3040:1
Цветовой охват sRGB 89%
Охват Adobe RGB 56%
Охват DCI-P3 59.3%
Время отклика 42 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1231
Geekbench 5 (многоядерный)
2286
Cinebench R20 (одноядерный)
487
Cinebench R20 (многоядерный)
938

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Макс. громкость 73.1 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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