Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
- Дата выхода: Сентябрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80%
- Размеры: 357 x 235 x 18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
64
Производительность в играх
49
Экран
37
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
55
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|Ширина
|357 мм
|Высота
|235 мм
|Толщина
|18.9 мм
|Площадь
|839 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|40 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1108:1
|Цветовой охват sRGB
|60%
|Охват Adobe RGB
|41.7%
|Охват DCI-P3
|40.6%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|355 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1298
Geekbench 5 (многоядерный)
2412
Cinebench R20 (одноядерный)
507
Cinebench R20 (многоядерный)
976
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|81 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да