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Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80%
  • Размеры: 357 x 235 x 18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
49
Экран
37
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.7 кг
Ширина 357 мм
Высота 235 мм
Толщина 18.9 мм
Площадь 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 40 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1108:1
Цветовой охват sRGB 60%
Охват Adobe RGB 41.7%
Охват DCI-P3 40.6%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1298
Geekbench 5 (многоядерный)
2412
Cinebench R20 (одноядерный)
507
Cinebench R20 (многоядерный)
976

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 81 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP 250 G8 и Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2. Lenovo ThinkBook 14s Yoga и ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
3. Lenovo IdeaPad 5 (15”) и ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

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