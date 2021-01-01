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Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)

Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.9%
  • Размеры: 357 x 235 x 18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
56
Производительность в играх
56
Экран
39
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.7 кг
Ширина 357 мм
Высота 235 мм
Толщина 18.9 мм
Площадь 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.9%
Боковые рамки 12.4 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
996
Geekbench 5 (многоядерный)
3568
Cinebench R23 (одноядерный)
1104
Cinebench R23 (многоядерный)
4587

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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