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Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)

Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.8%
  • Размеры: 324 x 220 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
33
Экран
40
Автономность
59
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.59 кг
Ширина 324 мм
Высота 220 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 33.4 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1682:1
Цветовой охват sRGB 56.9%
Охват Adobe RGB 39%
Охват DCI-P3 38.2%
Время отклика 30 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 344 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1282
Geekbench 5 (многоядерный)
2357
Cinebench R20 (одноядерный)
503
Cinebench R20 (многоядерный)
962

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 74.2 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
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4. Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 или E14 Gen 2 (Intel)
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