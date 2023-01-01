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Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4

Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.1%
  • Размеры: 305 x 218 x 17.06 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad L13 Yoga Gen 4 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
34
Экран
42
Автономность
61
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4

Корпус

Вес 1.31 кг
Размеры 305 x 218 x 17.06 мм
Площадь 665 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.1%
Боковые рамки 9.3 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E)
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1581
Geekbench 5 (многоядерный)
5930
Cinebench R23 (одноядерный)
1623
Cinebench R23 (многоядерный)
5961
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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