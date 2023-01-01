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Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4 против IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)

53 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4
VS
45 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4
Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4 и IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4
  • Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.31 и 1.55 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5961 vs 4266 баллов
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 46 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L13 Yoga Gen 4
vs
IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)

Корпус

Вес 1.31 кг 1.55 кг
Размеры 305 x 218 x 17.06 мм 313.1 x 224.9 x 17.8 мм
Площадь 665 см2 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.1% ~80.7%
Боковые рамки 9.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Серий Серий, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:35 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 4
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 128
Блоки текстурирования (TMUs) 32 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4
Производительность GPU
ThinkPad L13 Yoga Gen 4 +165%
1.43 терафлопс
IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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