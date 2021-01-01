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Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)

Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 366.5 x 250 x 21 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
35
Производительность в играх
41
Экран
17
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
72
Оценка NanoReview
42

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.99 кг
Ширина 366.5 мм
Высота 250 мм
Толщина 21 мм
Площадь 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 10.6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
626
Geekbench 5 (многоядерный)
1132

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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