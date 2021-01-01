Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
- Размеры: 366.5 x 250 x 21 мм
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Обзор
Производительность системы
35
Производительность в играх
41
Экран
17
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
72
Оценка NanoReview
42
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
Корпус
|Вес
|1.99 кг
|Ширина
|366.5 мм
|Высота
|250 мм
|Толщина
|21 мм
|Площадь
|916 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|Боковые рамки
|10.6 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|400:1
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.8 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
626
Geekbench 5 (многоядерный)
1132
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да