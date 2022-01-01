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Lenovo ThinkPad P1 Gen 5

Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.4%
  • Размеры: 359.5 x 253.8 x 17.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad P1 Gen 5 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
87
Производительность в играх
79
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P1 Gen 5

Корпус

Вес 1.81 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.8 мм
Площадь 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4%
Боковые рамки 7.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1696
Geekbench 5 (многоядерный)
11912
Cinebench R23 (одноядерный)
1773
Cinebench R23 (многоядерный)
15864

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 780 МГц
Boost частота GPU 1290 МГц
FLOPS 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120
Блоки текстурирования (TMUs) 160
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ThinkPad P1 Gen 5 vs MacBook Pro 16 (2021)
2. ThinkPad P1 Gen 5 vs MacBook Pro 14 (2021)
3. ThinkPad P1 Gen 5 vs XPS 17 9720 (2022)
4. ThinkPad P1 Gen 5 vs XPS 15 9520 (2022)
5. ThinkPad P1 Gen 5 vs ThinkPad X1 Extreme Gen 5
6. ThinkPad P1 Gen 5 vs ThinkPad P15v Gen 3
7. ThinkPad P1 Gen 5 vs ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
8. ThinkPad P1 Gen 5 vs ThinkPad T15p Gen 3 Intel (15”)

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