Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad P14s Gen 3: характеристики и тесты

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.8%
  • Размеры: 317.7 x 226.9 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad P14s Gen 3 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
23
Экран
41
Автономность
54
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P14s Gen 3

Корпус

Вес 1.24 кг
Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм
Площадь 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.8%
Боковые рамки 8.1 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1565
Geekbench 5 (многоядерный)
7109

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 или ThinkPad P14s Gen 3
2. XPS 13 9305 или ThinkPad P14s Gen 3
3. MacBook Pro 13 (M1, 2020) или ThinkPad P14s Gen 3
4. ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) или ThinkPad P14s Gen 3
5. ThinkPad P14s Gen 2 (Intel) или ThinkPad P14s Gen 3
6. ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) или ThinkPad P14s Gen 3
7. ThinkPad P15s Gen 2 или ThinkPad P14s Gen 3
8. MacBook Pro 14 (2021) или ThinkPad P14s Gen 3
9. ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) или ThinkPad P14s Gen 3
10. ThinkPad X1 Carbon Gen 10 или ThinkPad P14s Gen 3
11. Latitude 5431 или ThinkPad P14s Gen 3

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры