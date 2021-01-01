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Lenovo ThinkPad P15s Gen 2

Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
  • Дата выхода: Февраль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74%
  • Размеры: 365.8 x 248 x 19.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad P15s Gen 2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
40
Экран
38
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P15s Gen 2

Корпус

Вес 1.76 кг
Ширина 365.8 мм
Высота 248 мм
Толщина 19.1 мм
Площадь 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74%
Боковые рамки 10.2 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1302
Geekbench 5 (многоядерный)
4311
Cinebench R20 (одноядерный)
531
Cinebench R20 (многоядерный)
1915

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) против Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
3. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 против Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
4. Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) против Lenovo ThinkPad P15s Gen 2

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