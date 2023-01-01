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Lenovo ThinkPad P16s Gen 2

Lenovo ThinkPad P16s Gen 2
  • Дата выхода: Май 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
  • Размеры: 361.9 x 255.5 x 21.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad P16s Gen 2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
38
Экран
37
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P16s Gen 2

Корпус

Вес 1.71 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 21.1 мм
Площадь 925 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3%
Боковые рамки 8.6 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 100 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1657
Geekbench 5 (многоядерный)
9557
Cinebench R23 (одноядерный)
1708
Cinebench R23 (многоядерный)
10852
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5X
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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