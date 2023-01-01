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Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 против P16s Gen 2

63 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
VS
54 из 100
Lenovo ThinkPad P16s Gen 2
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
Lenovo ThinkPad P16s Gen 2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и P16s Gen 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
  • Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 37.5 Вт*ч большей батареей (90 и 52.5 Вт*ч)
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16348 vs 10852 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16s Gen 2
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.71 и 1.88 кг)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Extreme Gen 5
vs
ThinkPad P16s Gen 2

Корпус

Вес 1.88 кг 1.71 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.9 мм 361.9 x 255.5 x 21.1 мм
Площадь 912 см2 925 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~80.3%
Боковые рамки 7.4 мм 8.6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Extreme Gen 5
300 нит
ThinkPad P16s Gen 2 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 65 / 100 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 878 граммов 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1463 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1100 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 7.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 640
Блоки текстурирования (TMUs) 80 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
ThinkPad X1 Extreme Gen 5 +517%
8.7 терафлопс
ThinkPad P16s Gen 2
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 7500 МГц
Тип DDR5 LPDDR5X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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