Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad T14 Gen 2 (Intel): характеристики и тесты

Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)

Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)
  • Дата выхода: Февраль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.3%
  • Размеры: 329 x 227 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
52
Экран
41
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.47 кг
Ширина 329 мм
Высота 227 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 747 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3%
Боковые рамки 9.6 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 40.1 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 700:1
Цветовой охват sRGB 95.4%
Охват Adobe RGB 65.5%
Охват DCI-P3 64.2%
Время отклика 42 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 363 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
4108
Cinebench R20 (одноядерный)
507
Cinebench R20 (многоядерный)
1805

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 77.9 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.8 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) против ThinkPad L14 Gen 2

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях