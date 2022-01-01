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Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)

Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.8%
  • Размеры: 317.7 x 226.9 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
56
Производительность в играх
37
Экран
41
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)

Корпус

Вес 1.21 кг
Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм
Площадь 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.8%
Боковые рамки 8.1 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
4014

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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