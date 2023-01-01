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Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) против T14 Gen 3 (AMD)

52 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
VS
54 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
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Экран
Батарея
Процессор
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) и T14 Gen 3 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.21 и 1.36 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
  • На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10135 vs 6404 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
vs
ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.21 кг 1.36 кг
Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 317.7 x 226.9 x 17.9 мм
Площадь 721 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~78.8%
Боковые рамки 8.1 мм 8.1 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 38.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 2148:1
Цветовой охват sRGB - 97.4%
Охват Adobe RGB - 71.5%
Охват DCI-P3 - 69.2%
Время отклика - 30 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 351 грамм 352 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1065 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 2400 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 32 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
2.703 терафлопс
ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) +36%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.1 см 11.5 x 6.1 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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