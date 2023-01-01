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Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (Intel)

Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (Intel)
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 317.5 x 226.9 x 16.6 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad T14s Gen 3 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
35
Экран
41
Автономность
64
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (Intel)

Корпус

Вес 1.22 кг
Размеры 317.5 x 226.9 x 16.6 мм
Площадь 720 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 8 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 36.3 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1950:1
Цветовой охват sRGB 98.6%
Охват Adobe RGB 70.1%
Охват DCI-P3 67.8%
Время отклика 34 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1522
Geekbench 5 (многоядерный)
5801
Cinebench R23 (одноядерный)
1479
Cinebench R23 (многоядерный)
6230
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 75.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.1 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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