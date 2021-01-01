Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
- Дата выхода: Июнь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81.4%
- Размеры: 359.5 x 253.8 x 17.7 мм
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Обзор
Производительность системы
98
Производительность в играх
70
Экран
52
Автономность
83
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
72
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
Корпус
|Вес
|1.81 кг
|Ширина
|359.5 мм
|Высота
|253.8 мм
|Толщина
|17.7 мм
|Площадь
|912 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|135 / 170 / 230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1625
Geekbench 5 (многоядерный)
9358
Cinebench R20 (одноядерный)
602
Cinebench R20 (многоядерный)
5089
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|735-1463 МГц
|Boost частота GPU
|1035-1695 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
7.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да