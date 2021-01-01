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Lenovo ThinkPad X1 Nano

Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.6%
  • Размеры: 292.8 x 207.7 x 13.8-17.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X1 Nano с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
25
Экран
54
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
41
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Nano

Корпус

Вес 907 кг
Ширина 292.8 мм
Высота 207.7 мм
Толщина 13.8-17.2 мм
Площадь 608 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6%
Боковые рамки 6.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 37.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1700:1
Цветовой охват sRGB 99.9%
Охват Adobe RGB 65.7%
Охват DCI-P3 70.4%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
4225

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 86.4 дБ
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 5.6 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 и ThinkPad X1 Nano
2. XPS 13 9305 и ThinkPad X1 Nano
3. MacBook Air (Intel, 2020) и ThinkPad X1 Nano
4. Macbook Air (M1, 2020) и ThinkPad X1 Nano
5. MacBook Pro 13 (M1, 2020) и ThinkPad X1 Nano

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