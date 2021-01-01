Lenovo ThinkPad X1 Nano
- Дата выхода: Октябрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.6%
- Размеры: 292.8 x 207.7 x 13.8-17.2 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
25
Экран
54
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
41
Оценка NanoReview
56
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Nano
Корпус
|Вес
|907 кг
|Ширина
|292.8 мм
|Высота
|207.7 мм
|Толщина
|13.8-17.2 мм
|Площадь
|608 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.6%
|Боковые рамки
|6.4 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|37.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|196 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2160 x 1350 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1700:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|65.7%
|Охват DCI-P3
|70.4%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
450 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|323 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.8-1.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
4225
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|86.4 дБ
|Микрофонов
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|10.0 x 5.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да