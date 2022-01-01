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Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2

Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
  • Размеры: 293.2 x 208.1 x 14.77 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X1 Nano Gen 2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
33
Экран
49
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
99
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2

Корпус

Вес 0.97 кг
Размеры 293.2 x 208.1 x 14.77 мм
Площадь 610 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
450 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1516
Geekbench 5 (многоядерный)
6967
Cinebench R23 (одноядерный)
1107
Cinebench R23 (многоядерный)
8122

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Dolby Atmos Да
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) против ThinkPad X1 Nano Gen 2
2. ThinkPad X1 Nano против ThinkPad X1 Nano Gen 2
3. ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против ThinkPad X1 Nano Gen 2
4. ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) против ThinkPad X1 Nano Gen 2
5. Latitude 9430 против ThinkPad X1 Nano Gen 2
6. Galaxy Book 2 Pro (13.3") против ThinkPad X1 Nano Gen 2
7. MacBook Air (M2, 2022) против ThinkPad X1 Nano Gen 2
8. XPS 13 9315 против ThinkPad X1 Nano Gen 2

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