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Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.6%
  • Размеры: 297.5 x 232.2 x 11.5 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X1 Titanium Yoga с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
25
Экран
55
Автономность
55
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga

Корпус

Вес 1.15 кг
Ширина 297.5 мм
Высота 232.2 мм
Толщина 11.5 мм
Площадь 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 35.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 94.9%
Охват Adobe RGB 61.1%
Максимальная яркость
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
4351

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3286
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 77.8 дБ
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.35 мм
Тачпад
Размер 9.0 x 6.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 (2-in-1) и ThinkPad X1 Titanium Yoga
2. ThinkPad X1 Nano и ThinkPad X1 Titanium Yoga
3. ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) и ThinkPad X1 Titanium Yoga
4. ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) и ThinkPad X1 Titanium Yoga
5. ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) и ThinkPad X1 Titanium Yoga
6. Inspiron 13 7306 (2-in-1) и ThinkPad X1 Titanium Yoga

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