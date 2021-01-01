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Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)

Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
  • Дата выхода: Февраль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.4%
  • Размеры: 313 x 223 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
39
Экран
48
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)

Корпус

Вес 1.35 кг
Ширина 313 мм
Высота 223 мм
Толщина 14.9 мм
Площадь 698 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 36.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 96.6%
Охват Adobe RGB 72.1%
Охват DCI-P3 69.7%
Время отклика 36 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 321 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
3983
Cinebench R20 (одноядерный)
497
Cinebench R20 (многоядерный)
1793

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 81.6 дБ
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 4.3 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
2. Dell XPS 13 9305 против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
3. Microsoft Surface Book 3 13.5 против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
4. Microsoft Surface Pro 7 против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
5. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
6. Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
7. Lenovo Yoga 9i (14") против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
8. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
9. Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)

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