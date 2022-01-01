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Lenovo ThinkPad Z13

Lenovo ThinkPad Z13
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~86.9%
  • Размеры: 295 x 200 x 13.99 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad Z13 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
49
Экран
42
Автономность
61
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad Z13

Корпус

Вес 1.19 кг
Размеры 295 x 200 x 13.99 мм
Площадь 590 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.9%
Боковые рамки 4.3 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 39.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1267:1
Цветовой охват sRGB 96.5%
Охват Adobe RGB 69.7%
Охват DCI-P3 67.7%
Время отклика 36 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1459
Geekbench 5 (многоядерный)
6996
Cinebench R23 (одноядерный)
1532
Cinebench R23 (многоядерный)
13416

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 74.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.35 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 6.7 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) и Lenovo ThinkPad Z13
2. Apple MacBook Air (M2, 2022) и Lenovo ThinkPad Z13
3. Dell XPS 13 9315 и Lenovo ThinkPad Z13

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