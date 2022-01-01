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Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.5%
  • Размеры: 316.66 x 220.25 x 17.35 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
38
Экран
45
Автономность
66
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

Корпус

Вес 1.42 кг
Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм
Площадь 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 42.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 338 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1422
Geekbench 5 (многоядерный)
7210
Cinebench R23 (одноядерный)
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
9527

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 82.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) или MacBook Pro 14 (2021)
2. Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) или ThinkPad X1 Carbon Gen 10
3. Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) или XPS 13 Plus 9320
4. Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) или Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
5. Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) или XPS 13 9315

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