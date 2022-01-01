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Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)

Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.5%
  • Размеры: 316.66 x 220.25 x 17.35 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
23
Экран
45
Автономность
67
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм
Площадь 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1443
Geekbench 5 (многоядерный)
3981

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против 7i (14”)
2. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против 9i 14" (Gen 7)
3. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
4. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против Samsung Galaxy Book 2 360
5. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против Dell XPS 13 Plus 9320
6. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против HP Spectre x360 13 (2022)
7. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
8. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
9. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) против 7i Gen 7 (16″ Intel)

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