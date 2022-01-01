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Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)

Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
  • Размеры: 361.51 x 249.65 x 19.2 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
48
Экран
48
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)

Корпус

Вес 1.9 кг
Размеры 361.51 x 249.65 x 19.2 мм
Площадь 903 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2%
Боковые рамки 8.5 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1588
Geekbench 5 (многоядерный)
7231
Cinebench R23 (одноядерный)
1172
Cinebench R23 (многоядерный)
8668

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x3W, 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2021) или Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
2. XPS 17 9720 (2022) или Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
3. XPS 15 9520 (2022) или Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
4. Yoga 9i 14" (Gen 7) или Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
5. Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") или Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
6. Spectre x360 16 (2022) или Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)

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