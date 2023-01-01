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Lenovo Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel)

Lenovo Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 317.87 x 222.5 x 16.49 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
35
Экран
48
Автономность
68
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel)

Корпус

Вес 1.55 кг
Размеры 317.87 x 222.5 x 16.49 мм
Площадь 707 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 8.2 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 100000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 187 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
7043
Cinebench R23 (одноядерный)
1637
Cinebench R23 (многоядерный)
7061
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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