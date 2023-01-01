Lenovo Yoga Book 9i (13″)
- Дата выхода: Март 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84.1%
- Размеры: 299.1 x 203.9 x 15.95 мм
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Обзор
Производительность системы
61
Производительность в играх
34
Экран
69
Автономность
67
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
63
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Book 9i (13″)
Корпус
|Вес
|1.34 кг
|Размеры
|299.1 x 203.9 x 15.95 мм
|Площадь
|610 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.1%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|Цвета
|Синий
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Контрастность
|100000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|290 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1614
Geekbench 5 (многоядерный)
7120
Cinebench R23 (одноядерный)
1632
Cinebench R23 (многоядерный)
7054
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1920
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет