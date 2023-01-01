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Lenovo Yoga Book 9i (13″)

Lenovo Yoga Book 9i (13″)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.1%
  • Размеры: 299.1 x 203.9 x 15.95 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Yoga Book 9i (13″) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
34
Экран
69
Автономность
67
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Book 9i (13″)

Корпус

Вес 1.34 кг
Размеры 299.1 x 203.9 x 15.95 мм
Площадь 610 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.1%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Синий
Материал Алюминий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Контрастность 100000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1614
Geekbench 5 (многоядерный)
7120
Cinebench R23 (одноядерный)
1632
Cinebench R23 (многоядерный)
7054
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5X
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1920
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет

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